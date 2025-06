Jürgen Klopp critique la Coupe du monde des clubs

La compétition de trop ?

Depuis le début de la Coupe du monde des clubs, pas un jour ne passe sans qu’une personne ne critique la FIFA pour la mise en place de cette compétition en raison de l’accumulation des matchs et du manque de vacances. Et après Raphinha, c’est au tour de Jürgen Klopp de fustiger la « pire idée jamais mise oeuvre dans le football » dans les colonnes du quotidien allemand Die Welt. Désormais directeur du football de Red Bull, l’Allemand explique son avis en s’appuyant sur les calendriers surchargés : « L’année dernière, il y avait la Copa America et l’Euro. Cette année, il y a la Coupe du monde des clubs, et l’année prochaine on aura la Coupe du monde . Cela signifie qu’il n’y a pas de véritable récupération pour les joueurs concernés, ni physiquement ni mentalement. Bien sûr, ils gagnent beaucoup d’argent. Mais en NBA aussi, et ils ont 4 mois de repos par an . Virgil van Dijk n’a même pas eu ça sur l’ensemble de sa carrière. »…

