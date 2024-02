information fournie par So Foot • 16/02/2024 à 10:47

Jürgen Klinsmann n’est plus le sélectionneur de la Corée du Sud

Il était le dernier des Jürgen.

La décision était attendue, elle est désormais confirmée : Jürgen Klinsmann n’est plus le sélectionneur de la Corée du Sud. Récemment, des hauts fonctionnaires locaux avaient demandé la démission de l’Allemand. Après moins d’un an à la tête des Guerriers Taeaguk, Klinsmann a été remercié durant une conférence de presse dédiée : « La KFA a décidé de changer d’entraîneur national, après un examen approfondi, a déclaré Chung Mong-gyu, le président de la Fédération coréenne. L’attitude et la compétitivité de Klinsmann en tant que sélectionneur n’ont pas répondu aux attentes », a regretté le dirigeant.…

QF pour SOFOOT.com