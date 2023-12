information fournie par So Foot • 02/12/2023 à 19:33

Juninho, Tudor… David Friio fait le point sur l’OL

Friio a profité d’être à Lens pour déjà être au charbon.

Fraîchement débarqué de l’Olympique de Marseille, le nouveau directeur sportif de l’OL, David Friio, a profité du déplacement des siens à Lens pour faire le point sur l’actualité chargée de son nouveau club. « La priorité des priorités, c’est de prendre des points. Il reste cinq matchs avant la fin de l’année. On a mis en place un intérim. On réévaluera les choses avant chaque match. Je ne peux pas empêcher la spéculation, mais on va mettre les choses en place avec un vrai process » , a analysé David Friio au micro de Prime Vidéo, avant la défaite des siens à Bollaert.…

AH pour SOFOOT.com