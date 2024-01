Julien François : « Ce match contre l'OM, il faut le jouer sans tout révolutionner »

Julien François : double prénom, presque double mètre

Dimanche à 14h30, l'US Thionville Lusitanos aura la possibilité d'écrire une des plus belles pages de sa courte histoire en défiant Marseille, en Coupe de France et à Saint-Symphorien. Une belle récompense pour un club qui progresse à vitesse grand V dans la pyramide fédérale et pour un entraîneur, Julien François, ancien pro et tête pensante du projet mosellan.

La victoire face au FC Annecy au 8 e tour (2-1) permet à Thionville de se refaire une petite place sur la carte du foot. Comment tu présenterais, toi, l’US Thionville Lusitanos ?

C’est un club tout neuf, puisque c’est le produit de la fusion en 2021 des deux clubs de la ville : le Thionville FC et l’AS Portugais Saint-François Thionville. On entre dans notre troisième année, mais historiquement, c’est une ville qui a connu la D2 (entre 1979 et 1981) , avant qu’ils fassent une petite banqueroute. On écrit notre histoire dans une forme d’anonymat, sachant qu’on est reparti de très bas, en Régional 2. Cette fusion, c’est l’élément déclencheur. Elle a été voulue par le maire Pierre Cuny, qui a voulu retrouver un bon club de foot à Thionville.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger, à Thionville pour SOFOOT.com