Jules Meyer : « La Coupe de France, c’est une compétition de malade ! »

Pour la première fois de son histoire, Le Puy Foot 43 (National 2) s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir sorti Laval (2-1). Le milieu offensif Jules Meyer, auteur d’un doublé contre les Mayennais, a été le grand bonhomme de cette rencontre. Le joueur formé à Saint-Étienne raconte ce moment spécial.

Félicitations pour cette qualification historique, Jules ! Cette victoire permet au Puy Foot 43 d’atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe de France. Comment célèbre-t-on un tel accomplissement ?

Ça a été la grande fête hier lors du retour au Puy (le match était délocalisé au stade Charles-Massot, NDLR). On s’est retrouvés comme à nos habitudes dans notre bar pour partager quelques canons, mélangeant coéquipiers, amis et familles. C’était sympa, mais assez tardif, il faut l’avouer ! Au Puy, on aime faire la fête et c’était une sacrée occasion pour en profiter.…

Propos recueillis par Jean-Baptiste Chanet pour SOFOOT.com