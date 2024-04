Jules Koundé, de nouveau à la mode

Après un début d’année compliqué, Jules Koundé est revenu au meilleur de sa forme. Après avoir contenu Kylian Mbappé au match aller, le Barcelonais peut encore marquer de gros points en vue de l’Euro ce mardi face au PSG en quarts de finale retours de la Ligue des champions.

Et si le meilleur Français de ce quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone n’était ni Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé ? Au regard du match aller (2-3), Jules Koundé compte une belle longueur d’avance sur ses compatriotes. Ce mardi en Catalogne, le défenseur devra répéter une nouvelle prestation de haut vol s’il veut que les Blaugrana se hissent dans le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 2019. Adversaire direct de Mbappé dans son couloir droit, l’ancien Bordelais est l’une des raisons du match sans saveur produit par le capitaine de l’équipe de France mercredi dernier au Parc des Princes. Une performance plus que solide, dans la continuité de ce qu’il montre depuis plusieurs semaines.

Une remontada personnelle

À l’image d’un Barça transformé depuis deux mois, Koundé s’est remis au niveau du joueur pour lequel les Catalans avaient lâché plus de 50 millions d’euros à l’été 2022. Excellent en début de saison au poste de défenseur central, il aura été plombé par une blessure mi-octobre, enchaînant les prestations inquiétantes entre la fin de l’année 2023 et début 2024. Systématiquement pris dans son dos, et constamment à contretemps, il avait touché le fond mi-janvier, prenant l’eau face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne (4-1). Aligné au centre de la défense, pendant que Ronald Araújo occupait le couloir droit, il avait été submergé par les appels de Vinícius Júnior et de Rodrygo. Dix jours plus tard, face à l’Athletic Club en quarts de finale de la Coupe du Roi (4-2), il avait à nouveau rendu une copie médiocre, cette fois en tant que latéral droit.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com