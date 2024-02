information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 18:36

Jude Bellingham absent pour trois matchs

Le onze des blessés au Real Madrid peut gagner une Ligue des champions.

Touché à la cheville ce samedi face à Gérone (4-0), Jude Bellingham avait quitté le stade Santiago Bernabéu boitillant et avec une poche de glace sur la jambe. Il ne sera pas du déplacement madrilène à Leipzig mardi prochain en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Dans un communiqué publié ce dimanche, le Real Madrid confirme en effet une entorse de la cheville gauche pour l’Anglais, qui manquera quatorze jours de compétition et trois matchs (Leipzig, Rayo et Séville).…

AB pour SOFOOT.com