information fournie par So Foot • 26/11/2023 à 12:34

Juan Mata remporte un deuxième championnat en à peine six mois

Juan Mata remporte un deuxième championnat en à peine six mois

Impérial.

Vainqueur de Nagoya samedi (2-1), le Vissel Kobe a été sacré champion du Japon. L’ancien club d’Andrés Iniesta, parti pour les Emirats cet été, s’en est remis à deux buts de Haruya Ide et Yoshinori Muto dans le premier quart d’heure pour décrocher ce succès fatidique. Kobe ne peut plus être rejoint par le Yokohama F. Marinos, qui compte quatre points de retard à une journée de la fin du championnat. Déjà sacré champion de Turquie avec Galatasaray au printemps, Juan Mata (35 ans) ajoute une ligne de plus à son palmarès. Le champion du monde 2010 aura au moins un trophée pour relever le goût de son aventure nipponne, à défaut d’être un élément clef sur le terrain (seulement 10 minutes de jeu depuis sa signature en septembre).…

QB pour SOFOOT.com