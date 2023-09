information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 19:01

Josuha Guilavogui reste en Allemagne

La lutte pour l’Europe d’un côté, la lutte pour le maintien de l’autre.

Pendant que son petit frère prend de l’ampleur à Lens, Josuha Guilavogui retrouve un club. Libre depuis son départ de Wolfsbourg cet été, l’ancien Bordelais et Stéphanois – également passé par l’Atlético de Madrid – reste donc dans un championnat qu’il connaît à la perfection, après huit saisons et demie passées outre-Rhin. Capitaine des Loups durant de longues années, il a disputé 207 matchs de Bundesliga. Ses sept sélections en Bleu et ses 39 matchs de coupe d’Europe font de lui un joueur expérimenté dont Mayence aura inévitablement besoin pour se maintenir.…

JF pour SOFOOT.com