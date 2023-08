Joško Gvardiol à Manchester City : 90 millions de solutions

Si le transfert de Joško Gvardiol à Manchester City n'a été officialisé que samedi, personne ne l'a imaginé signer ailleurs. L'international croate, éblouissant lors de la dernière Coupe du monde, va rencontrer son quasi-homonyme, Pep Guardiola. L'entraîneur doit déjà bouillonner d'idées pour l'incorporer au mieux à son socle défensif aussi particulier que remarqué.

« Si tu pouvais jouer avec onze milieux de terrain, tu le ferais. » Dans son livre Pep Guardiola, The Evolution , Martí Perarnau livre l’un de ses échanges avec l’entraîneur catalan lors de son passage au Bayern Munich. Pep Guardiola avait alors répondu que l’Allemagne lui permettait d’évoluer et pouvait le pousser à aligner plus d’attaquants que de milieux. Aujourd’hui, c’est l’Angleterre qui le transforme et l’incite à se focaliser sur les défenseurs. Inconcevable à ses débuts sur le banc, le vainqueur de la dernière Ligue des champions n’hésite plus à bâtir son onze de départ depuis l’arrière. La récente arrivée de Joško Gvardiol à Manchester City souligne bien son intérêt grandissant pour le poste de défenseur.

Promis aux sommets

Afin d’attirer le central du RB Leipzig, les Skyblues n’ont pas hésité à casser leur tirelire une nouvelle fois. Les 90 millions d’euros dépensés font même du Croate le défenseur le plus cher de l’histoire. Patrick Guillou, consultant pour beIN Sports, diffuseur de la Bundesliga, n’est pas surpris par son prix : « Dans le futur, il va incontestablement faire partie du top 5 des défenseurs centraux. » L’arrivée de Gvardiol chez le champion d’Europe n’est une surprise pour personne. Son mètre 85 et son imposante barbe lui ont déjà permis, du haut de ses 21 ans, de montrer à la terre entière qu’il n’avait rien à envier à personne dans le domaine de la rugosité. « C’est un défenseur dans l’âme qui veut s’imposer dans les duels, même aériens , répète celui qui a commenté la plupart de ses matchs en Allemagne. Il a aussi de grosses qualités de vitesse. Quand tu défends à 50 mètres de tes buts, ça peut servir. » Au-delà de son niveau physique impressionnant, c’est surtout sa justesse technique qui a fait succomber Pep Guardiola. Les aptitudes spécifiques du gaucher seront forcément utilisées au cœur des multiples circuits de sortie de balle.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com