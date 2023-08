José Mourinho fustige sa direction

La Moue’.

Cet été, José Mourinho a décidé d’envoyer des messages clairs à sa direction. Après avoir habilement fait comprendre à ses dirigeants qu’il voulait qu’un attaquant débarque d’ici la fin du mercato, le technicien portugais a, cette fois, fait quelques reproches au board. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport ce lundi, le Special one s’est dit déçu de la réaction du club à sa suspension infligée par l’UEFA : « Si vous me demandez quelle est la chose en deux ans et deux mois à Rome qui m’a fragilisé, je répondrais que ce n’est pas le départ de Mkhitaryan, un joueur que j’aime tant, ni d’avoir joué pendant un an et demi avec seulement quatre défenseurs centraux alors que c’est normal d’en avoir six. Le plus triste était de ne pas être soutenu par le club dans une telle situation ». …

LT pour SOFOOT.com