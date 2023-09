information fournie par So Foot • 12/09/2023 à 10:47

José Gildardo, père de Zinedine Sidane : « Mes deux autres enfants ont aussi des noms de footballeurs »

Zinedine Sidane Hernández Quezada est né le 28 novembre 2006 à Guadalajara, quelques semaines après le légendaire coup de boule de Zizou. Le jeune Mexicain ne ressent pas la pression qui incombe à son prénom puisqu’il a fait ses débuts avec Halcones de Zapopan, en troisième division nationale. Entretien avec son papa, encyclopédie vivante du numéro 10 français et pas avare de prénoms insolites.

Pourquoi avoir choisi Zinedine Sidane comme prénom de votre fils ?

C’est un réel hommage à Zinédine Zidane. Je jouais au football au Mexique et j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour la France et le Brésil. C’est un joueur qui m’a vraiment marqué. Pourquoi avec un S et pas un Z ? Parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit…

Votre femme était-elle d’accord ? …

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com