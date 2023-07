José Fonte annonce quitter le LOSC

José pas le dire.

Le défenseur central de Lille, José Fonte vient d’annoncer son départ du club nordiste sur son compte Instagram. À l’image de Jonathan Bamba qui vient de s’engager avec le Celta de Vigo, le capitaine lillois a disputé cinq saisons chez les Dogues et a été sûrement l’un des plus appréciés des supporters. Un douzième homme qu’il a souhaité remercier pour son long soutien : « Les Lillois, je ne vous oublierai jamais… Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre amour, votre appréciation et votre respect. Merci Lille Olympique Sporting Club et la ville de Lille, j’espère vous avoir bien représenté et vous avoir rendu fier ». …

AC pour SOFOOT.com