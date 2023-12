information fournie par So Foot • 10/12/2023 à 15:14

Jorge Mendes pense que Zaïre-Emery peut gagner le Ballon d’or

Étonnant.

Lors d’un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Jorge Mendes, l’agent de Warren Zaïre-Emery, a été dithyrambique au sujet du milieu du PSG. Le Portugais ne doute pas que son protégé de 17 ans peut décrocher la récompense ultime pour un footballeur : « C’est un plaisir de voir Warren arriver à ce niveau. Il est déjà l’un des meilleurs milieux du monde et il sera sans doute l’un des meilleurs joueurs au monde, assure-t-il. Peut-être qu’un jour, il gagnera le Ballon d’or. C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. À seulement 17 ans, il sait exactement quoi faire pour éviter les erreurs et être l’un des joueurs les plus important pour les vingt prochaines années. » …

TM pour SOFOOT.com