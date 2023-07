Jorge Jesus fait son retour à Al-Hilal

Le retournement de veste de l’année.

« Travailler au Fenerbahçe a été une grande expérience pour moi. Istanbul est une très belle ville. J’ai quitté une équipe qui m’aime. Maintenant, je veux réaliser mon rêve, celui de participer à la Coupe du monde avec une équipe nationale. » En quittant la Turquie il y a trois petites semaines, Jorge Jesus s’était décidé à prendre en main une sélection. Sauf que voilà, une offre est arrivée sur la table, et l’ancien entraîneur du SL Benfica et du Sporting n’a pas pu s’empêcher de la saisir. À 68 ans, le Portugais retrouve le banc du club saoudien d’Al-Hilal sur lequel il s’était assis entre 2018 et 2019. Il sera le troisième tacticien portugais du championnat cette saison avec Nuno Espírito Santo à Al-Ittihad, et Luís Castro du côté d’Al-Nassr.…

MD pour SOFOOT.com