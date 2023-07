Jordan Henderson quitte Liverpool

Et pour une fois, ça ne concerne pas l’Arabie saoudite ! Enfin…

Douze ans après son arrivée à Anfield, Jordan Henderson quitte Liverpool. Le milieu de terrain, pourtant encore sous contrat jusqu’en 2025, a officialisé son départ du club ce mercredi avec une émouvante vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Il est difficile de mettre des mots sur ces 12 dernières années et il est encore plus difficile de dire au revoir. Je serai toujours un Red . Jusqu’à ma mort. Merci pour tout. You’ll never walk alone » , a-t-il écrit pour accompagner sa vidéo.…

LT pour SOFOOT.com