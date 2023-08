Jonathan David, la tête à Lille et à l'Europe

Annoncé sur le départ, Jonathan David est toujours au LOSC et sera l’arme principale des Lillois à Rijeka, ce jeudi, pour valider le petit avantage pris par les Dogues lors du match aller.

En fin de saison dernière, c’était un fait établi que le LOSC profitait pour quelques jours encore de Jonathan David. Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière (24 buts en 37 journées de Ligue 1), le Canadien pouvait d’ores et déjà légitimement se projeter de l’autre côté de la Manche. 23 ans, 52 pions en trois saisons de Ligue 1, trois campagnes européennes de C1 et C3 dans les jambes, ils sont peu à pouvoir présenter un CV aussi garni que celui de David. Pourtant, en ces derniers jours de mercato, The Iceman est Lillois et le sera pour encore au moins un an. Une bonne nouvelle pour la formation nordiste qui en aura bien besoin pour se sortir du piège Rijeka, et ainsi accéder à l’Europe pour la quatrième fois en cinq ans.

Et c’est reparti pour un tour dans le ch’Nord !

« Je lui ai dit l’été dernier qu’il ne partirait pas mais qu’il aurait un bon de sortie cette année. Sous réserve que toutes les conditions soient réunies. Il faut qu’elles soient bonnes pour lui, il faut qu’elles soient bonnes pour le LOSC. » Voilà ce que balançait Olivier Létang, sur les ondes de RMC début août, au sujet de David et de ce qu’il faut conclure de cette histoire : il y a effectivement eu des offres pour le buteur des Canucks , mais pas à la hauteur des espérances lilloises. Cet été, le LOSC et David ont également pris en pleine poire l’immobilité du marché des “bomber”, où peu de mouvements ont eu lieu (on peut noter Gonçalo Ramos à Paris ou Harry Kane au Bayern), ce qui n’a pas non plus poussé de nombreuses écuries à casser leur tirelire pour récupérer “JoDa” et son profil hybride. Ajoutez à cela une Coupe du monde où David et le Canada sont totalement passés à travers, vous obtenez cela, à savoir un jeune et prometteur buteur prêt à repartir pour une nouvelle saison dans le Nord après avoir été annoncé un peu partout.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com