information fournie par So Foot • 28/11/2023 à 18:27

John Textor pas inquiet après le passage de l’OL devant la DNCG

Le début du mieux pour l’OL ?

Alors que tout va mal cette saison, l’Olympique lyonnais passait ce mardi devant la DNCG pour faire état de ses finances et de ses dettes importantes. Après deux heures de réunion, John Textor, président du club olympien, s’est exprimé au micro de RMC Sport, disant avoir « apprécié » la réunion et estimant que « la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour l’OL » . En juillet, l’ambiance était tout autre puisque le club avait été sanctionné d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (les indemnités de transferts) », ce qui n’avait pas été du goût de l’homme d’affaires américain.…

CD pour SOFOOT.com