John Textor en remet une couche sur Jean-Michel Aulas et la DNCG

Du drama à l’américaine.

L’amour n’est pas au beau fixe entre Jean-Michel Aulas et John Textor, on l’a bien compris, et les deux parties tentent tant bien que mal de défendre leurs intérêts jour après jour. Ce vendredi, dans une interview donnée à The Athletic , le nouveau propriétaire de l’OL a vidé son sac : « Les premiers mois de travail avec Jean-Michel ont été assez difficiles. Nous l’avons payé près de 100 millions d’euros, mais nous avons constaté que nous n’avions pas beaucoup d’influence, bien que nous possédions 80 % de l’entreprise. L’homme qui dirigeait l’entreprise, qui nous a vendu les deux tiers de ses actions, a des remords de vendeur. » …

AL pour SOFOOT.com