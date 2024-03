John Textor déplore la suprématie du PSG en Ligue 1

Peut-on faire un bon feuilleton sans une dose de suspense ?

Lors d’un colloque sur le business dans le football, organisé ce jeudi par le Financial Times à Londres, le propriétaire américain de l’Olympique lyonnais a lâché ses quatre vérités sur la compétitivité de la Ligue 1. « Qui va s’intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? Tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui l’emporte chaque année » , a-t-il déploré. Si Monaco et Lille ont ramassé les miettes, le PSG de QSI a remporté neuf des onze dernières éditions.…

TN pour SOFOOT.com