Johan Gastien estime que les Parisiens « pensaient au match contre le Barça »

Apéritif gâché pour le PSG.

Luis Enrique avait prévenu plus tôt cette semaine, il ne voulait « aucun joueur qui pense au Barça » pour affronter Clermont ce samedi. Après le nul concédé au Parc des Princes par le PSG (1-1), il semblerait que ce soit raté. Même Johan Gastien en a souri dans les coursives de l’enceinte parisienne, face aux micros : « Ils pensaient au match contre le Barça, la compo n’était pas du tout celle de mercredi, en tout cas j’espère pour eux. Nous, on s’est dit que dans tous les cas, il fallait qu’on prenne des points, que ça soit l’équipe A, B ou C en face. Au regard de notre situation, on a besoin de prendre des points. Oui, ça nous a arrangés un petit peu, mais on a quand même souffert. » …

