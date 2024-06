information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 17:44

Joey Barton verse 87 000 euros de dommages et intérêts à un journaliste

Joey Barton verse 87 000 euros de dommages et intérêts à un journaliste

Ça fait un petit moment que Joey Barton n’a pas fait parlé de lui en bien.

Quelques mois après ses énièmes dérapages sexistes, l’ancien joueur de l’OM ressort de l’ombre, et c’est toujours pas pour ses qualités humaines. Dans un long communiqué publié sur son compte X, il a annoncé avoir accepté de verser environ 87 000 euros de dommages et intérêts au présentateur télé anglais, Jeremy Vine « pour mettre fin à ses plaints pour diffamation et harcèlement ». Cette somme couvre également les frais de justice que Vine avait avancé après avoir porté plainte contre l’ex-footballeur de 41 ans, ce qui lui avait alors valu de nouvelles insultes.…

LL pour SOFOOT.com