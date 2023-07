information fournie par So Foot • 19/07/2023 à 10:58

João Félix rêve du Barça et rend l’Atlético furieux

Une sortie qui ne passe pas.

João Félix a décidément le chic de s’attirer des ennuis. À l’écart du groupe professionnel de l’Atlético de Madrid et poussé vers la sortie par le staff, l’international portugais s’est confié au journaliste italien Fabrizio Romano. Il a surtout dévoilé ses envies de départs et le nom de sa destination prioritaire : le Barça, concurrent direct des Colchoneros . « Barcelone a toujours été mon premier choix et j’adorerais rejoindre le Barça, a-t-il assuré. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, c’est un rêve qui deviendra réalité », a-t-il déclaré, continuant évidemment de mettre de l’huile sur le feu.…

EL pour SOFOOT.com