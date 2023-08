João Félix conspué pour son retour au Civitas Metropolitano

Bons baisers de Madrid.

De tour à l’Atlético après six mois de prêt à Chelsea, João Félix a reçu un comité d’accueil qui n’a pu le laisser insensible, à l’occasion de la première journée de Liga entre les Colchoneros et Grenade (3-1). Relégué au plus bas de la hiérarchie offensive par Diego Simeone, le Portugais est resté sur le banc, ce qui n’a pas empêché le public de le siffler à chaque apparition de son visage de bambin sur les écrans géants. En plein décrassage après le coup de sifflet final, João Félix a été encore plus pris pour cible. A tel point que tous les remplaçants ont été renvoyés au vestiaire.…

AH pour SOFOOT.com