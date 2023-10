Joan Laporta inculpé dans l’affaire Negreira

L’affaire Negreira continue de faire trembler Barcelone.

Mis en cause dans dans l’affaire Negreira (un gros dossier de corruption sportive, concussion, administration déloyale et falsification de documents commerciaux de grande ampleur), le FC Barcelone voit, ce mercredi, son actuel président Joan Laporta être inculpé par le juge Aguirre dans le cadre de l’enquête. Pour rappel, le Barca est accusé d’avoir versé au total 7,3 millions d’euros de pots-de-vin à un haut responsable de l’arbitrage espagnol (José María Enríquez Negreira) entre 2001 et 2018, sous les présidences successives de Joan Laporta (2003-2010) donc, mais aussi Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, quant à eux déjà inculpés pour d’autres chefs d’accusations.…

JF pour SOFOOT.com