Joakim Mæhle tacle la méthode Gian Piero Gasperini

L’amour dure (à peine) trois ans.

Après deux saisons et demie à l’Atalanta, Joakim Mæhle a quitté Bergame pour Wolfsburg. L’international danois a semble-t-il été essoré par sa collaboration avec Gian Piero Gasperini. « Mentalement, je sentais que j’avais vraiment besoin d’un changement » , souffle-t-il à Tipsbladet. Le latéral ne gardera pas un souvenir impérissable de son ancien entraîneur. « Il décidait vraiment de tout. Parfois, lorsque nous avions une double séance d’entraînement, il disait que nous devions rester et dormir au centre d’entraînement, nous n’étions pas autorisés à rentrer chez nous. On ne se sent pas comme une personne. On a l’impression d’être un numéro. » …

QB pour SOFOOT.com