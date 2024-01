JO: le patron de la SNCF "pleinement confiant" dans la mobilisation des cheminots

Jean-Pierre Farandou, le 30 juin 2022, au Mans ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou se dit "pleinement confiant" dans la mobilisation des cheminots lors des JO et mise sur le "dialogue" pour éviter tout conflit social qui perturberait cet événement planétaire, a-t-il déclaré vendredi dans un entretien à l'AFP.

Le PDG du groupe ferroviaire était en déplacement Gare du Nord à Paris pour faire un point sur l'état de préparation des équipes à six mois de l'ouverture de la compétition dans ce lieu stratégique, où transiteront 700.000 voyageurs par jour.

QUESTION: Est-ce que vous craignez l'émergence de problèmes sociaux ou de grèves pendant la période des Jeux olympiques?

RÉPONSE: On discute très régulièrement. On parle des moyens, puisque les directions syndicales nous demandent +est-ce qu'on aura les moyens pour y arriver?+ et ça permet d'ajuster et de compléter en toute transparence.

Il y a aussi des sujets d'accompagnement financier. Je ne suis pas du tout choqué qu'un système de primes soit mis en place pour les Jeux olympiques pour inciter les cheminots à ne pas partir en vacances, on aura besoin d'eux.

Dans certains endroits, il y aura beaucoup plus de travail que d'habitude.

Je ne me situe pas du tout dans une perspective de conflit social, bien au contraire, je me situe dans une perspective de dialogue, d'échange et de co.construction de cet événement qui profitera d'ailleurs à la SNCF.

Q: Justement, quel héritage laisseront les Jeux olympiques à la SNCF?

R.:Ça nous amène à rehausser notre niveau de service, par exemple sur l'utilisation de petits outils qui permettent de traduire dans toutes les langues. On va les déployer pour les Jeux olympiques, mais on va les garder. Cette capacité à échanger avec des petits outils de traduction, on va la garder.

A la Gare du Nord, il y a cette toute une nouvelle gare routière qui est en train d'être construite. Elle va rester. Il y a 1.200 places de vélos qui vont sortir de terre. Ça va rester. Donc, il y a des tas d'équipements, des tas de nouveaux services qui sont mis au point pour les Jeux olympiques et qui vont rester pour les clients.

Q: Un tel événement est un défi inédit pour la SNCF. Comment vous préparez-vous pour le relever?

R.: J'ai pleinement confiance dans la capacité et la mobilisation des cheminots. A la SNCF, ce sont des gens sérieux, des gens mobilisés qui se préparent et on va y arriver, j'en suis convaincu.

Après, on ne minimise pas la difficulté. Par exemple, on a l'habitude de desservir le Stade de France, on le fait une quarantaine de fois dans l'année. Mais là, pour les Jeux olympiques, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il va se remplir et se vider deux fois par jour.

Donc là, on aura la problématique des flux qui vont se croiser. Voilà par exemple une difficulté nouvelle sur laquelle il faut qu'on se prépare. On aura bien sûr des procédures, on va faire des répétitions, des entraînements.

On est comme les sportifs, on va s'entraîner pour être sûr qu'on sait gérer ce genre de situation.

Propos recueillis par Antoine GUY