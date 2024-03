JO : l’important n’est ni de gagner ni de participer

En déclarant qu’il serait réticent à libérer quatre internationaux français du Stade rennais en cas de convocation pour les Jeux olympiques, Florian Maurice a fait jaser, à quelques mois du début d’une compétition qui entend effacer l’humiliation de Tokyo 2020. Mais les sentiments patriotiques ont-ils encore voix au chapitre dans le football professionnel ?

Difficile de reprocher à Florian Maurice un manque de courage au moment d’aller au feu. Quelques jours après que le Real Madrid a annoncé à la FFF sa décision de ne pas libérer ses internationaux pour les Jeux olympiques – y compris Kylian Mbappé si ce dernier venait à y signer entre-temps –, le directeur sportif du Stade rennais a été le premier de Ligue 1 à déclarer ouvertement en conférence de presse qu’il n’entendait pas « déshabiller » les Rouge et Noir pour mieux habiller les Bleus. « Il faut comprendre aussi les clubs, c’est aussi difficile pour nous » , a tenté de se justifier en conférence de presse celui qui avait pourtant défendu les couleurs tricolores lors des JO d’Atlanta en 1996. « Je crois qu’il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus , ajoute Maurice, sans citer nommément le Real. Évidemment, on fera du mieux possible pour pouvoir aider l’équipe de France. Mais il faut que les intérêts soient communs. » Une déclaration un peu tiède et qui n’aide pas à concrètement y voir plus clair sur la manière dont le SRFC pourrait aider Thierry Henry « du mieux possible » .

Jeux demain, jeux de vilains

Fort heureusement, Florian Maurice a tout le soutien de son entraîneur Julien Stéphan, lequel invoque le sacro-saint argument de la préparation/récupération pour justifier le fait qu’Adrien Truffert, Arnaud Kalimuendo et Désiré Doué resteront tout l’été sur les bords de la Vilaine, tout comme Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier, potentiels jokers de plus de 23 ans sur les tablettes du sélectionneur olympique. Pour le technicien breton, le « rêve » que représente une olympiade, même à domicile, ne peut supplanter un certain « côté pragmatique » , ainsi que « la défense de certains intérêts » : « La préparation va démarrer très tôt, mi-juin, ça impliquerait des vacances réduites et un risque pour la santé de certains joueurs lors des mois de septembre, octobre et novembre . Tout ça, ce sont des problé

Par Julien Duez pour SOFOOT.com