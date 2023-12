JO 2024 : Une première réunion positive entre la FFF et les clubs en vue de la libération de joueurs

Le chantier commence.

Ce vendredi au siège de la Fédération française de football, les présidents de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que différents représentants de la FFF et des JO 2024, ont discuté autour de la problématique de libération des joueurs en vue des Jeux de Paris l’été prochain. La 3F ne veut pas que l’échec de Tokyo – très peu de joueurs libérés par leurs clubs et élimination au premier tour – se reproduise, tout comme l’organisation des JO aimerait éviter d’être mise dans l’embarras. Autour de la table, Philippe Diallo, président de la 3F, David Lappartient, président du CNOSF, Tony Estanguet, patron de Paris 2024 et surtout Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs et donc de la sélection olympique, ont fait valoir leurs arguments auprès des clubs. Pour rappel, ces derniers n’ont pas l’obligation de céder leurs joueurs.…

CD pour SOFOOT.com