JO 2024 : Balogun déclare sa flamme olympique

Les Bleuets retrouveraient un adversaire bien connu.

Le rêve américain de Folarin Balogun, c’est donc Paris 2024. Interrogé par RMC, l’attaquant de l’AS Monaco n’a en effet pas caché ses ambitions pour l’été qui vient avec les États-Unis, et qu’il espère chargé : « Bien sûr, représenter son pays aux Jeux olympiques est un rêve. Je n’ai jamais joué la Copa América non plus et je l’attends avec impatience aussi. Mais vous savez, je dois demander au club, car les JO vont empiéter sur la préparation physique de la prochaine saison. Le club me le fera savoir, mais c’est évidemment un rêve et quelque chose que je veux vivre dans ma carrière. » …

AHD pour SOFOOT.com