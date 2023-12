Jim Ratcliffe adresse une lettre aux supporters de Manchester United

Le plus dur en débarquant dans un club : tenter de se mettre les supporters dans la poche.

Déjà en difficulté, Manchester United accueille ce mardi soir Aston Villa, l’équipe en forme en Premier League. Heureusement pour MU, à plus long terme, l’arrivée Jim Ratcliffe et INEOS dans le capital peut ouvrir de plus clairs horizons. Le président d’INEOS a fixé ses objectifs dans une lettre ouverte envoyée au groupe de supporters « MUST » (Manchester United Supporters Trust) : « Vous êtes ambitieux pour Manchester United et nous le sommes aussi. […] Le changement prendra inévitablement du temps, mais nous sommes là pour le long terme et, ensemble, nous voulons aider à ramener Manchester United là où il doit être, au sommet du football anglais, européen et mondial. » …

LP pour SOFOOT.com