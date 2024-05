Jeux paralympiques : où en est l'équipe de France de cécifoot ?

L’équipe de France de cécifoot, le football pour non-voyants, disputera en septembre prochain les Jeux paralympiques de Paris. Les Bleus s’entraînent aujourd’hui d’arrache-pied pour espérer y décrocher une médaille. À quatre mois de l’échéance, nous avons pu assister à leur entraînement à Meudon. Et discuter de leurs ambitions.

Il n’y a pas que les conférences de presse de Thierry Henry et la présence hypothétique de Kylian Mbappé qui feront vibrer le cœur des fans du ballon rond durant les Jeux de Paris cet été. Un peu plus de deux semaines après la fin des JO, huit équipes du monde entier débarqueront dans la capitale pour défendre à leur tour leurs chances de médailles au cécifoot, le football pour déficients visuels (les Jeux paralympiques se tiendront du 28 août au 8 septembre). Les joueurs de l’équipe de France, champions d’Europe en titre et quarts de finaliste du dernier Mondial, s’entraînent plusieurs fois par semaine ensemble en parallèle de leur programme en club. Les Bleus l’affirment avec ambition : l’objectif est de figurer sur le podium aux Jeux, et pourquoi pas de créer la surprise en montant sur la marche la plus haute.

Notre vie familiale et professionnelle est focalisée autour de cet événement. On est obsédé, au sens positif du terme.…

Par François Linden, à Meudon pour SOFOOT.com