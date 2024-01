Jesé Rodriguez veut retrouver les terrains

Quand tu galères avec tes trimestres.

L’attaquant espagnol Jesé Rodriguez (30 ans) est sans club depuis son départ précipité du club de Coritiba, actuel 19 e de D1 brésilienne. Cependant, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain ne veut pas mettre fin à sa carrière de sitôt et souhaite à tout prix retrouver un club, assurant avoir encore les jambes et les qualités techniques pour évoluer sur les terrains européens. « Que personne ne doute que je suis et que je continuerai d’être un footballeur. […] Je m’entraîne du lundi au vendredi, parfois le samedi, avec des séances doublées, je me prépare. […] Si j’avais cette continuité que tout footballeur recherche, je suis sûr que je serais aussi performant qu’ailleurs. […] Celui qui me donnera ma chance ne le regrettera pas.», a clamé l’espagnol dans les colonnes de Marca .…

QF pour SOFOOT.com