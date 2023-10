information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 21:13

Jenni Hermoso signe son retour en sélection par un but

Jenni Hermoso signe son retour en sélection par un but

La meilleure des réponses.

Comme souvent depuis la finale de la Coupe du monde, tous les regards étaient braquées sur Jenni Hermoso, vendredi, lors d’Italie-Espagne (0-1). Pas titulaire pour son retour en sélection, la joueuse de Pachuca a tout de même réussi à trouver le temps de briller en vingt minutes. Entrée en jeu à la 68e minute, la numéro dix a inscrit le but de la victoire au bout du temps règlementaire, faisant preuve de sang froid après un ballon relâché par la gardienne adverse. Jenni Hermoso a ainsi offert trois points aux championnes du monde pour son retour en sélection après l’affaire Rubiales. Une réalisation qui lui a permis de laisser éclater sa rage ensuite, le poing serré et entourée de ses coéquipières.…

AHD pour SOFOOT.com