information fournie par So Foot • 07/09/2023 à 11:46

Jeff Reine-Adélaïde se relance à Molenbeek

Au revoir John Textor ! Bonjour John Textor !

En difficulté à l’Olympique lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde va donc découvrir une nouvelle institution détenue par l’homme d’affaires américain, le RWD Molenbeek. Parti libre, « sans aucune indemnité » , il pourrait rapporter 40% du montant d’une éventuelle future vente à l’OL.Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, puis du genou gauche ces deux dernières années, le milieu de terrain polyvalent n’a jamais pu montrer l’étendue de son talent entre Rhône et Saône. Prêté à Troyes en deuxième partie de saison dernière, il n’a pas non plus permis de rehausser le niveau d’une équipe finalement reléguée. À seulement 25 ans, il peut sans doute se relancer en Jupiler Pro League.…

EL pour SOFOOT.com