Jean-Pierre Papin et la méthode du « maillot du couillon »

Testé et approuvé.

La réserve de l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs depuis que Jean-Pierre Papin en est devenu l’entraîneur fin novembre. Lanterne rouge de son groupe de N3 à l’arrivée de JPP, l’équipe a remporté neuf matchs sur treize depuis, et est désormais sur le podium. « Mon rôle au départ, c’était de leur redonner confiance , expose JPP dans les colonnes de La Provence. On y est arrivé, notamment, en organisant les entraînements autour des jeux. Ainsi, on peut faire passer beaucoup de messages. On a énormément travaillé tactiquement tout en s’amusant. » …

QB pour SOFOOT.com