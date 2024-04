Jean-Pierre Caillot « choqué » de savoir que Pierre Sage va pouvoir passer son BEPF via une VAE

Le fameux « deux poids, deux mesures » fait son retour !

Pierre Sage et l’Olympique lyonnais ont appris une bonne nouvelle cette semaine, la FFF permettant au technicien de 44 ans de passer ses diplômes d’entraîneur l’été prochain après un imbroglio. Ceux-ci s’effectueront via une VAE (une validation des acquis par l’expérience) et non par la voie « traditionnelle » des candidats au BEPF. Ce qui a provoqué l’étonnement de Jean-Pierre Caillot, le président rémois, qui l’a fait savoir au journal L’Équipe en se disant « choqué » .…

AL pour SOFOOT.com