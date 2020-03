Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean-Paul Gaultier invite des créateurs à réinterpréter son univers Reuters • 04/03/2020 à 12:24









JEAN-PAUL GAULTIER INVITE DES CRÉATEURS À RÉINTERPRÉTER SON UNIVERS PARIS (Reuters) - Jean-Paul Gaultier, dont le dernier défilé de haute couture a eu lieu en janvier, annonce mercredi qu'il invitera désormais chaque saison un créateur à "réinterpréter les codes de la Maison". Chitose Abe, de la maison Sacai, sera la première créatrice nommée à la direction artistique de la prochaine collection Haute Couture en juillet 2020, précise le grand couturier français dans un communiqué. "La réinterprétation d'une marque Haute Couture par différents créateurs est une idée que j'ai eue dans les années 1990 pour une Maison parisienne dont le poste de créateur était vacant", explique Jean-Paul Gaultier. "Je suis heureux que le concept prenne vie aujourd'hui pour la Haute Couture Jean Paul Gaultier avec Chitose Abe comme première invitée", ajoute-t-il, expliquant partager avec la créatrice "beaucoup de points communs créatifs et une vision de la mode similaire". A 67 ans, "l'enfant terrible de la mode", qui se dit "trop vieux pour révolutionner le système", avait annoncé lors de son dernier défilé qu'il continuerait à travailler dans le secteur, sans préciser la nature de ses projets. La marque qui porte son nom, propriété du groupe espagnol Puig, restera active avec un nouveau concept, avait-il précisé. (Jean-Philippe Lefief, édité par Gwénaëlle Barzic)

