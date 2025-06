Jean-Paul Boëtius : le sourire du Surinam

Difficile de combattre un cancer alors deux... En deux ans, Jean-Paul Boëtius a remporté son combat à deux reprises pour finalement rejouer au football à 31 ans. Lundi 16 juin, il a effectué sa deuxième sélection avec le Suriname, lors de l'entrée en lice de la Gold Cup contre le Costa Rica (défaite 4-3) et affrontera le Mexique cette nuit. Une belle récompense pour ce joueur frisson que l'on pensait ne plus jamais revoir sur un terrain.

Il est des étapes dans la vie dont on se passerait bien. Jean-Paul-Boëtius ne le sait que trop bien, et sans forcément regretter son CV. Prometteur à ses débuts sous Feyenoord où il a titillé les étoiles avec les Oranje , le natif de Rotterdam a ensuite enchaîné les expériences à Bâle, Genk, Mayence et le Hertha Berlin avant d’atterrir récemment à Darmstadt en D2 allemande. Un léger déclassement qui n’a pas empêché le milieu de 31 ans de sauter le pas le 11 juin dernier et de représenter le Suriname, pays de naissance de ses parents, pour honorer sa première sélection lors des qualifications à la Coupe du monde 2026 (match nul 1-1 contre Salvador). Non, l’étape dont il se serait passée, c’est cette pause entre 2023 et 2025, où il a dû concentrer ses efforts sur un autre type de match : celui contre une tumeur testiculaire.

Partenaire particulier

« Quand tu entends le mot cancer, tout le monde pense que tu es gravement malade et que tu vas mourir, assurait « Djanda » pour le site du Hertha en novembre 2022, après un premier traitement qui l’a obligé à couper quelques semaines. J’ai reçu de nombreux messages. Sébastien Haller m’a également soutenu. Deux semaines après l’opération, j’étais de retour sur les terrains. » À l’époque, trois autres joueurs de Bundesliga étaient touchés par la maladie : Sébastien Haller, Timo Baumgartl et le coéquipier en club de Boëtius, Marco Richter, opéré en mars 2022. « Marco m’a beaucoup soutenu, affirmait-il . Nous avons toujours ri de plusieurs choses et même pendant la maladie, nous avons continué à rire. C’est mon gars ! » …

Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com