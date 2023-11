Jean-Michel Aulas pousse (ou pas) le retour de Juninho à l’OL

Va savoir s’il ironise ou pas.

Dans un tweet faisant référence à l’annonce de L’Équipe au sujet du possible retour de Juninho – dans un rôle de « un conseiller spécial », sur le modèle de la relation qu’entretenaient Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas – l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a validé cette idée de John Textor. « Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative, a lancé JMA sur son application préférée , et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble-t-il ? ». …

MD pour SOFOOT.com