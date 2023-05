Jean-Michel Aulas, le départ d’un visionnaire

Arrivé à la tête de l’Olympique lyonnais en 1987, Jean-Michel Aulas a été l’un des premiers en France à croire au développement du football féminin. Après avoir fait de la section féminine l’un des meilleurs clubs du monde, le président émérite peut s'en aller explorer de nouveaux horizons.

La pelouse synthétique de la Plaine des jeux de Gerland s’use un peu plus, entre le soleil du mois de juin et la répétition des courses des joueuses. Au coup de sifflet final, ce 10 juin 2007, il est presque 17 heures lorsque la section féminine de l’Olympique lyonnais est sacrée championne de France, le premier titre d’une longue série. Ce trophée, c’est celui des joueuses, bien sûr, avec un bilan phénoménal de 20 victoires, un match nul et une défaite en 22 rencontres. C’est surtout celui d’un homme, Jean-Michel Aulas, qui a fondé cette section dès l’été 2004 et qui savoure en bord de terrain les fruits de son travail, trois saisons seulement après son lancement. L’OL est alors au zénith du football français, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Une réussite totale.

Un projet précoce en France

Jean-Michel Aulas et le football féminin, c’est d’abord l’histoire de l’entêtement d’un précurseur, aux côtés de Louis Nicollin, dans le domaine du développement du football féminin français. La section féminine de l’Olympique lyonnais a vu le jour à l’été 2004, après l’absorption du club du FC Lyon – quatre fois championnes de France (1991, 1993, 1995 et 1998) –, avant de devenir une référence du football féminin français et européen. Camille Abily, débarquée de Montpellier à l’été 2006, raconte les premières années de ce qui allait devenir l’ogre du championnat : « On était à Tola-Vologe, la section féminine était déjà une bonne équipe parce qu’elles avaient été championnes de France avec le FC Lyon, c’est une équipe où il y avait déjà des internationales. Il y avait une envie du président de construire une équipe de très haut niveau pour gagner la Ligue des champions. Dans ses paroles, c’était déjà une envie et une volonté. » …

Tout propos recueillis par LB, sauf ceux de Laurent Nicollin recueillis par MD

Léna Bernard pour SOFOOT.com