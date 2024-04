Jean-Michel Aulas croit en la victoire du PSG en Ligue des champions

« Cette année, c’est enfin la bonne » , épisode 42.

Jean-Michel Aulas a été présenté ce lundi en tant que nouveau président de la Ligue féminine de football professionnel. En marge de la cérémonie des trophées de la D1 Arkema, le septuagénaire s’est exprimé sur l’actualité du PSG masculin, qui affronte Dortmund ce mercredi en demi-finales allers de Ligue des champions. Et l’intéressé a l’air plutôt enthousiaste quant aux chances parisiennes d’atteindre la finale. « Est-ce que c’est la bonne année pour Paris ? Oui, je le pense franchement, a expliqué l’ancien président de l’OL à RMC Sport. Certes, Kylian (Mbappé) va s’en aller. Mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qui l’a accueilli pendant des années ? Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon qui est très fort en ce moment (Bradley Barcola) , et une dynamique de victoires, une dynamique offensive très importante. Et un entraîneur (Luis Enrique) que j’apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. » …

FL pour SOFOOT.com