Jean-Michel Aulas aurait truqué un match en 2003

Ragot ou nouveau scandale ?

Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, s’est pris au jeu de l’anecdote demandée par le média Lyon Décideurs. Le but : raconter une anecdote sur l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Et le politicien a choisi de retracer le match qui opposait Montpellier à Lyon, au soir du 20 mai 2003 pour la 37 e journée de Ligue 1. Les deux équipes avaient besoin d’un petit point pour atteindre leurs objectifs respectifs, à savoir la course au titre et au maintien. Ce soir-là, les joueurs auraient ainsi été mis au courant d’un petit stratagème, afin de lever le pied pour assurer le match nul. Et alors que tout semblait se passer comme prévu, avec une égalité au tableau d’affichage (1-1), Juninho, a offert un frisson aux dirigeants, en plaçant un coup franc sur la barre transversale. Faisant entrer Aulas dans une rage profonde. « En tribunes, Jean-Michel était fou de rage. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain. Trois minutes plus tard, Juninho était sur le banc » ajoute Colomb. L’OL finira champion, le MHSC maintenu.…

AC pour SOFOOT.com