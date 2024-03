information fournie par So Foot • 29/03/2024 à 22:12

Jean-Louis Gasset sceptique sur la trêve internationale

Jonathan Clauss touché, Jean-Louis Gasset (un peu) énervé.

Alors que son latéral s’est blessé avec l’équipe de France et ne sera donc pas présent lors du match contre le Paris Saint-Germain prévu ce dimanche à l’occasion de la 27 e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a envoyé une petite pique au sujet de la trêve internationale… dont il n’a pas tout à fait compris l’intérêt, à en croire ses propos en conférence de presse : « Dans le vestiaire des Bleus , on connaissait pas mal de joueurs et j’ai vu des gens fatigués. Deux matchs internationaux amicaux, après une telle série de rencontres… Je ne sais pas si vous vous êtes régalés sur cette parenthèse internationale. Mais moi, j’ai vu des gens qui gèrent leur physique. » …

FC pour SOFOOT.com