Jean-Louis Gasset optimiste sur une qualification de l’OM en coupe d’Europe

Quatre matchs consécutifs sans victoire, dont trois défaites.

Tel est le bilan actuel de l’Olympique de Marseille, en Ligue 1. Pas de quoi inquiéter outre mesure Jean-Louis Gasset, visiblement : en conférence de presse et avant la réception de Nice pour le compte de la 29 e journée de championnat, l’entraîneur phocéen a assuré que la qualification de son équipe en coupe d’Europe via le classement ne tenait qu’aux pieds de ses joueurs. «Si on bat Nice, on est septième à trois points de Lens qu’on joue dimanche , a ainsi rappelé le technicien français. La semaine est décisive, malgré toutes les contreperformances qu’on fait. On a encore notre destin entre nos mains et on le joue chez nous, j’ai beaucoup d’espoir. » …

FC pour SOFOOT.com