Jean-Louis Gasset avait anticipé la séance de tirs au but

« Entrez dans l’histoire ! »

Voilà les mots prononcés par le technicien dans le vestiaire marseillais avant le match retour face au Benfica ce jeudi. Ses joueurs ont répondu présents en qualifiant le club pour sa deuxième demi-finale européenne en deux ans, à l’issue d’une séance de tirs au but maîtrisée par les Olympiens. Un exercice travaillé à l’entraînement, prévisible. « On a fait une série de tirs au but la veille du match, et vous voyez les gens qui sont froids. Après 120 minutes, bien sûr, c’est plus compliqué » , confiait Jean-Louis Gasset en conférence de presse.…

