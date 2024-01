Jean-Louis Gasset ambitieux pour sa première CAN

Il en a Gasset de perdre, il veut gagner.

Sélectionneur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire depuis 2022, Jean-Louis Gasset s’apprête à vivre la première Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier-11février) de son histoire avec les Éléphants. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux s’est livré dans les colonnes de L’Equipe, où il avoue s’apprêter à vivre « le défi le plus important de sa vie », sans pour autant placer ses Eléphants parmi les grands favoris : « Dans tout sport, c’est un avantage de recevoir. La question, c’est de savoir comment on va gérer la pression, mais je n’ai pas changé d’avis. Les équipes favorites sont le Sénégal et le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde. Nous on fait notre petit bonhomme de chemin. » …

QF pour SOFOOT.com