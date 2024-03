Jean-Louis gars sûr

Auteur de sa quatrième victoire en quatre matchs sous l'ère Jean-Louis Gasset, l'OM est méconnaissable. Trop beau pour être vrai ?

Qui a fait le plus de bien à l’autre ? Mi-février, lorsque Jean-Louis Gasset apparaît devant la presse vêtu d’une chemise tachetée et d’une casquette de l’Olympique de Marseille toute neuve, cela ressemble à tout sauf à une bonne idée : l’entraîneur de 70 ans vient de se faire humilier en Côte d’Ivoire, où il a quitté son poste au milieu d’une CAN que ses joueurs ont finalement soulevée sans lui ; le club provençal n’a plus battu une équipe professionnelle depuis huit matchs, vient de prendre une leçon du Stade brestois, pointe à la neuvième place du championnat de France et opère son quatrième changement d’entraîneur en sept mois. Cut : deux semaines et demie et quatre victoires consécutives plus tard, plus personne ne fait la gueule dans l’enceinte de la Commanderie. L’OM est redevenu une équipe sexy, les banderoles incendiaires en virages ont disparu et Gasset, avec son football axé sur les fondamentaux et le plaisir, se pose déjà en prétendant au titre d’Homme de l’année GQ 2024.

Oui mon Gasset !

Au-delà d’avoir remis la marche avant en Ligue 1, et d’avoir – quasiment – déjà acté la qualif en quarts de Ligue Europa après avoir torpillé le Villarreal de Marcelino ce jeudi (4-0), l’Olympique tourne à quatre buts par match et possède peut-être actuellement la meilleure attaque d’Europe, avec un Pierre-Emerick Aubameyang en feu (six réalisations en quatre parties) et d’autres joueurs totalement transfigurés depuis le turnover sur le banc (Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye…). Cette formation aime toujours se faire peur, comme à Clermont et surtout à domicile contre le Shakhtar ou Montpellier, mais sait désormais retomber sur ses pattes, sans paniquer. Cerise sur le Gasset : l’OM vient de signer le premier clean sheet de sa nouvelle ère. Et quand on sait d’où vient cette équipe, ça veut dire beaucoup.…

Propos de JLG tirés d'une conférence de presse et d'une interview pour RMC Sport

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com