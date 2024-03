Jean Louchet : « J’ai mis un coup de poing à Thiago Silva »

Il y a un an, Jean Louchet ne comptait encore aucune apparition dans le monde professionnel. À 27 piges, le gardien de but a trouvé sa place à Valenciennes, après une résurrection du côté des Herbiers. Relancé par la sélection UNFP l’été dernier, il rêve en grand et se verrait bien emmener VA en finale de la Coupe de France. Entretien.

Bonjour Jean. Tu t’apprêtes à disputer une demi-finale de Coupe de France, la deuxième dans l’histoire de Valenciennes. Qu’est-ce que ça fait ?

Cela fait très très longtemps, plus de 50 ans, que Valenciennes n’a pas atteint le dernier carré. J’aime bien dire que c’est une belle parenthèse dans cette saison compliquée pour VA. On a conscience que cela n’effacera pas du tout notre championnat, même s’il reste encore des matchs à jouer. Mais donner de la joie aux supporters et voir qu’en ville, on parle beaucoup de notre épopée en Coupe, c’est génial.…

