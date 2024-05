information fournie par So Foot • 20/05/2024 à 12:32

Jean-Claude Gaudin est mort

L’OM est en deuil.

Maire de la cité phocéenne pendant 25 ans, de 1995 à 2020, Jean-Claude Gaudin est décédé lundi, à l’âge de 84 ans, à Saint-Zacharie, dans le Var, annonce France Bleu Provence. Avec plus de 120 années de mandats locaux, l’élu à la gouaille légendaire était un des plus emblématiques représentants de l’Olympique de Marseille, dont il a été président de juin 1995 à septembre 1996. À l’époque, l’OM venait de déposer le bilan, essorée par les secousses de l’affaire VA-OM et les excès des années Tapie.…

AHD pour SOFOOT.com